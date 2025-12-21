Софья Федченко подтвердила переход Елены Костылевой в её тренерский штаб

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко, под руководством которой теперь будет тренироваться чемпионка России среди юниоров Елена Костылева, подтвердила переход спортсменки в её группу.

— Как началось ваше сотрудничество?

— Встретились с Ириной и Леной. Обсудили возможные условия нашего сотрудничества, план подготовки к первенству России. Договорились, что, когда рана Лены заживёт после операции — начнём работу.

— Были ли вы раньше знакомы с фигуристкой и её мамой?

— Мы раньше не были знакомы лично, но, конечно, я слежу за топовыми юниорками. Поэтому я знала о её спортивном пути.

— Не пугают ли вас истории с Ириной и предыдущими тренерами Лены? Готовы ли к тому, что будут публичные комментарии о вашей работе?

— Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты. Это развлечение для родителей на трибунах, — цитирует Федченко Sport24.