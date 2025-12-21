Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Федченко подтвердила переход Елены Костылевой в её тренерский штаб

Софья Федченко подтвердила переход Елены Костылевой в её тренерский штаб
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко, под руководством которой теперь будет тренироваться чемпионка России среди юниоров Елена Костылева, подтвердила переход спортсменки в её группу.

— Как началось ваше сотрудничество?
— Встретились с Ириной и Леной. Обсудили возможные условия нашего сотрудничества, план подготовки к первенству России. Договорились, что, когда рана Лены заживёт после операции — начнём работу.

— Были ли вы раньше знакомы с фигуристкой и её мамой?
— Мы раньше не были знакомы лично, но, конечно, я слежу за топовыми юниорками. Поэтому я знала о её спортивном пути.

— Не пугают ли вас истории с Ириной и предыдущими тренерами Лены? Готовы ли к тому, что будут публичные комментарии о вашей работе?
— Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты. Это развлечение для родителей на трибунах, — цитирует Федченко Sport24.

Материалы по теме
Елена Костылева планирует тренироваться у Софьи Федченко — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android