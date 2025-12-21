«Будут отличным примером». Федченко — о реакции Горбачёвой на переход Костылевой

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко, под руководством которой теперь будет тренироваться чемпионка России среди юниоров Елена Костылева, рассказала, как отреагировала на новость о появлении в своей группе новой фигуристки наиболее титулованная подопечная Федченко, Алина Горбачёва.

— Как Алина Горбачёва отреагировала на появление другой сильной фигуристки в группе?

— Мы обсуждали этот момент с Алиной ещё до моей встречи с Костылевыми. И Алина сказала, что она была бы очень рада, если б Лена тренировалась в нашей группе.

Я всегда хотела тренировать сильную группу, чтобы у меня было много топовых спортсменов. Считаю, что Алина и Лена будут отличным примером для моих подрастающих фигуристов, которым нужно ещё расти и расти.

Лучше, когда в качестве примера у них не одна, а две топовые спортсменки. Тем более Лена ближе к ним по возрасту, у меня сейчас катаются девочки 2013 года рождения. И к Костылевой они будут относиться больше как к сопернице. К Алине они всё же относятся как к взрослой фигуристке — с уважением и пониманием того, что она старше, — приводит слова Федченко Sport24.