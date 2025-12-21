«Можно запасаться попкорном». Вайцеховская — о смене Костылевой тренерского штаба

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на новость о переходе чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой в тренерский штаб Софьи Федченко.

«По мотивам утренних событий я совершенно искренне считаю, что кинопродюсеры должны уже несколько часов как локтями друг друга сшибать в драке за сценарий «Саги о Мамыре и её ратных подвигах» (название рабочее, идею дарю).

Ну а если серьёзно, сюжет-то гениальный: тренер Федченко — женщина крепкая, с казачьими, как мне подсказали, корнями, на жалость и сострадание её не возьмёшь. Диктовать свои условия в этом водевиле может исключительно она сама, и, если довести дело до тотализатора, я бы ставила на неё, а не на противоположную сторону.

Плюс Софья может заработать себе приличное количество бонусов, если справится с тем, с чем не сумели ни Тутберидзе со своим штабом, ни Плющенко — со своим.

Самой спортсменке если сейчас что и нужно, так это жёсткая рука. Сюсюкать и умиляться по поводу таланта, думаю, никто не станет: Лена уже переросла статус маленького ребёнка — в фигурном катании это происходит гораздо быстрее, чем может показаться. А работать фигуристка умеет.

Алина Горбачёва здесь тоже может оказаться в выигрыше: сильный спарринг ей точно не помешает, а отодвинуть себя в группе на второй план она, думаю, не позволит.

Главное здесь с самого начала чётко обозначить границы. У кого есть собаки, прекрасно, думаю, меня поймут: коврик, место, а в комнату на диван — ни-ни.

Главное — всё это случилось очень вовремя. Чемпионат России фактически завершён, других событий нет, можно запасаться попкорном», -- написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.