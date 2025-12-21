«Потрясающее время на льду». Самоделкина выложила совместное фото с Ильёй Малининым

Серебряный призёр этапа Гран-при в Японии (2025) казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее выступавшая за Россию, опубликовала в соцсети совместное фото с двукратным чемпионом мира американцем Ильёй Малининым.

Фото: Личный архив Софьи Самоделкиной

«Потрясающее и весёлое время на льду. Благодарна за возможность провести его с профессионалом такого уровня», — подписала публикацию Самоделкина.

Малинин является первым фигуристом, успешно исполнившим на соревнованиях четверной аксель. Также он первым в мире приземлил в произвольной программе семь четверных прыжков.

Самоделкина, как и Малинин, сотрудничает с известным американским тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном, который также известен своей работой с олимпийским чемпионом Нейтаном Ченом. В 2025 году на стажировке у Арутюняна дважды побывал российский фигурист Пётр Гуменник, который примет участие в Олимпиаде в Италии в феврале 2026 года.