Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Певица Dead Blonde посетила чемпионат России и пожелала Петросян удачи на Олимпиаде

Певица Dead Blonde посетила чемпионат России и пожелала Петросян удачи на Олимпиаде
Комментарии

Исполнительница хита «Мальчик на девятке» российская певица Dead Blonde (настоящее имя — Арина Мурашева. — Прим. «Чемпионата») посетила чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге и пожелала трёхкратной чемпионке России Аделии Петросян победы на предстоящей Олимпиаде в Италии, в которой спортсменка примет участие.

«Ещё одна мечта исполнилась! Сходили на чемпионат России по фигурному катанию, очень нравится Мария Захарова, и, конечно, она была сегодня невероятна! Это полный «Мулен Руж», девочки, такая кокетка.

Анна Фролова тоже классно откатала программу из мюзикла «Кошки». И моя любимая Алисочка Двоеглазова выдала мощь, она всегда заслуженно в топе.

А выиграла Аделия Петросян благодаря большому отрыву в короткой программе, желаем ей победы на Олимпиаде-2026», — написала исполнительница у себя в телеграм-канале.

Материалы по теме
Третий титул чемпионки России перед Олимпиадой вдохновляет. Но почему Петросян расстроена?
Третий титул чемпионки России перед Олимпиадой вдохновляет. Но почему Петросян расстроена?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android