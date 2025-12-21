Певица Dead Blonde посетила чемпионат России и пожелала Петросян удачи на Олимпиаде

Исполнительница хита «Мальчик на девятке» российская певица Dead Blonde (настоящее имя — Арина Мурашева. — Прим. «Чемпионата») посетила чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге и пожелала трёхкратной чемпионке России Аделии Петросян победы на предстоящей Олимпиаде в Италии, в которой спортсменка примет участие.

«Ещё одна мечта исполнилась! Сходили на чемпионат России по фигурному катанию, очень нравится Мария Захарова, и, конечно, она была сегодня невероятна! Это полный «Мулен Руж», девочки, такая кокетка.

Анна Фролова тоже классно откатала программу из мюзикла «Кошки». И моя любимая Алисочка Двоеглазова выдала мощь, она всегда заслуженно в топе.

А выиграла Аделия Петросян благодаря большому отрыву в короткой программе, желаем ей победы на Олимпиаде-2026», — написала исполнительница у себя в телеграм-канале.