Фигурист Самсонов назвал выступление на чемпионате России — 2026 неудачным

Российский фигурист Даниил Самсонов заявил, что считает своё выступление на чемпионате России — 2026 неудачным.

«Честно скажем, этот чемпионат России получился неудачным. Возможно, как и предполагалось, этот сезон будет тяжёлый, поэтому и такое выступление. В любом случае это был, наверное, один из лучших прокатов за сезон. Потому что все четверные приземлил, которые заявлял, все три четверных прыжка были выполнены. Да, с грязными помарками, но хотя бы уже на ногах, не так, как в Омске и Красноярске, когда как минимум один четверной вылетал – или «бабочка», или падение. Тут все четверные были скручены, приземлил и в короткой, и в произвольной.

Хочу себя очень сильно поругать за «бабочку» на втором акселе. Конечно, очень сильно устал уже к этой части программы, много сил прикладывал, чтобы справиться с помарками, вытаскивать прыжки. Подустал, но всё равно не имел право делать «бабочку». В любом случае надо было пытаться вкручивать три с половиной оборота, но будем работать. Потихоньку за два проката одна «бабочка», одна такая грубая ошибка – уже хорошо.

Теперь надо работать над чистотой прыжков, потому что я очень много теряю на этих «грязностях», на недокрутах. Вторую половину сезона будем этим заниматься, вычищать четверные прыжки, поскольку я все четверные могу прыгать спокойно. Но, опять же, психология на соревнованиях – и вот такие помарки», – передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.