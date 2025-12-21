Скидки
Фигурист Самсонов оценил изменения в себе после перехода от Тутберидзе к Соколовской

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал об изменениях после перехода в тренерский штаб Светланы Соколовской от Этери Тутберидзе.

«В любом случае я изменился, Светлана Владимировна и весь тренерский штаб совсем по-другому подходят не только к спортивному, тренировочному процессу, но и в жизни много советов дают. Не буду говорить, как изменился, но изменения чувствую, это хорошо.

Что изменилось? Всё вместе, какие-то просто в себе изменения, технические изменения по прыжкам и эмоциональные изменения, которые Светлана Владимировна просит. Пока не всё удаётся, не со всем справляемся, но уверен, ещё полсезона как минимум есть, маленькими шажками мы встанем на тот путь, который, надеюсь, вернёт меня в лучшую форму, а то и ещё лучше», – передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

