Ученик Соколовской Фёдоров — о ПП на ЧР-2026: глупая ошибка — ударился в дырку зубцом

Российский фигурист Григорий Фёдоров прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России — 2026.

«Самый сложный чемпионат России был год назад, я много болел, не было возможности подготовиться. Поэтому было тяжело на самом чемпионате. В этот раз был в самой хорошей форме ближе к чемпионату, обидно, что случилась такая глупая ошибка.

Возможно, сыграл какой-то единичный случай. Почувствовал, как я ударил в дырку зубцом. Но посмотрел на повторе, в принципе, мог этот элемент спасать. Рано сдался, видимо. Надо продолжать работать так, как я начал со старта сезона, потому что это всё равно даёт свои плоды. Видно, что результаты и прокаты гораздо стабильнее, чем были год назад. Будем продолжать совершенствоваться к следующим стартам», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.