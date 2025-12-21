Скидки
Тарасова: нет мыслей, что Петросян уверенно сделает четверной прыжок на Олимпиаде

Тарасова: нет мыслей, что Петросян уверенно сделает четверной прыжок на Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результаты чемпионата России — 2026 в женском одиночном катании, в частности победительницы Аделии Петросян.

«Все девочки очень старались. Но в одиночном катании техническая оценка имеет особенное значение. Думаю, все результаты справедливы. Отметить можно всю первую тройку, а то и больше.

Прокат Петросян оценю хорошо. У неё были ошибки в элементе «ультра-си». Если бы она не прыгала четверной, у неё бы и не было ошибок. Петросян всё остальное откатала прекрасно.

Вызывает ли этот элемент опасения перед Олимпиадой? Все такие прыжки вызывают опасения, но прыгать их надо. Те, кто идут на них, обязательно побеждают. Не может быть таких мыслей, что Аделия уверенно прыгнет четверной на Олимпиаде. Это такой прыжок, который для всех и всегда вызывает трудности», — приводит слова Тарасовой Sport24.

