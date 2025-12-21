«Начал пить витамины, ходить в шапке». Фигурист Фёдоров — о подходе к тренировкам
Ученик Светланы Соколовской фигурист Григорий Фёдоров рассказал, что изменил в своём подходе к тренировкам накануне чемпионата России.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
3
Андрей Мозалёв
Москва
«Самым удачным турниром был Магнитогорск, там было два хороших проката и второе место. Появился более осознанный подход и к тренировкам, и вне тренировок. Отдельно я отвлекаюсь от тренировок, когда езжу в университет, есть возможность переключиться, не зацикливаться на тренировочном процессе. Стабильно начал принимать витамины, чтобы не болеть, ходить в шапке.
По поводу шоу — пока никуда не звали, жду предложений. По соревнованиям — впереди финал Гран-при и надеюсь, прыжковый турнир», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
