Главная Фигурное катание Новости

«Начал пить витамины, ходить в шапке». Фигурист Фёдоров — о подходе к тренировкам

«Начал пить витамины, ходить в шапке». Фигурист Фёдоров — о подходе к тренировкам
Ученик Светланы Соколовской фигурист Григорий Фёдоров рассказал, что изменил в своём подходе к тренировкам накануне чемпионата России.

«Самым удачным турниром был Магнитогорск, там было два хороших проката и второе место. Появился более осознанный подход и к тренировкам, и вне тренировок. Отдельно я отвлекаюсь от тренировок, когда езжу в университет, есть возможность переключиться, не зацикливаться на тренировочном процессе. Стабильно начал принимать витамины, чтобы не болеть, ходить в шапке.

По поводу шоу — пока никуда не звали, жду предложений. По соревнованиям — впереди финал Гран-при и надеюсь, прыжковый турнир», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
