Ученик Плющенко Сарновский назвал свой прокат на ЧР в Петербурге «поджаренным блинчиком»
Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский высказался о своём выступлении на чемпионате России — 2026.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
3
Андрей Мозалёв
Москва
«Эмоций не осталось. Очень напряжённая атмосфера, к тому же это мой первый чемпионат России в карьере.
Опустошение и так и так было бы. Но мои ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, что всё пройдёт проще.
Есть над чем работать, к чему идти. Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать. Комик? Комик – это я (улыбается). Это поджаренный блинчик, прокат называется «поджаренный блинчик». Подгорелый такой чуть-чуть, с корочкой. Но всё равно вкусный. Научимся готовить вкусные блины», – передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
