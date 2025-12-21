Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Плющенко Сарновский назвал свой прокат на ЧР в Петербурге «поджаренным блинчиком»

Ученик Плющенко Сарновский назвал свой прокат на ЧР в Петербурге «поджаренным блинчиком»
Комментарии

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский высказался о своём выступлении на чемпионате России — 2026.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
3
Андрей Мозалёв
Москва

«Эмоций не осталось. Очень напряжённая атмосфера, к тому же это мой первый чемпионат России в карьере.
Опустошение и так и так было бы. Но мои ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, что всё пройдёт проще.

Есть над чем работать, к чему идти. Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать. Комик? Комик – это я (улыбается). Это поджаренный блинчик, прокат называется «поджаренный блинчик». Подгорелый такой чуть-чуть, с корочкой. Но всё равно вкусный. Научимся готовить вкусные блины», – передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Дикиджи «пролетел» мимо золота, а Кондратюк задрал планку. У Гуменника проблемы? LIVE
Live
Дикиджи «пролетел» мимо золота, а Кондратюк задрал планку. У Гуменника проблемы? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android