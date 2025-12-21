Ученик Плющенко Сарновский назвал свой прокат на ЧР в Петербурге «поджаренным блинчиком»

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский высказался о своём выступлении на чемпионате России — 2026.

«Эмоций не осталось. Очень напряжённая атмосфера, к тому же это мой первый чемпионат России в карьере.

Опустошение и так и так было бы. Но мои ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, что всё пройдёт проще.

Есть над чем работать, к чему идти. Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать. Комик? Комик – это я (улыбается). Это поджаренный блинчик, прокат называется «поджаренный блинчик». Подгорелый такой чуть-чуть, с корочкой. Но всё равно вкусный. Научимся готовить вкусные блины», – передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.