Пётр Гуменник выиграл золото чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник стал первым на чемпионате России — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

Второе место занял Евгений Семененко с результатом 296,80. Тройку лидеров замкнул Марк Кондратюк (281,08).

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Санкт-Петербург. Мужчины. Итоговое положение: