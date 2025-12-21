Скидки
Фигурное катание

Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты произвольных программ, мужчины, 21 декабря 2025

Пётр Гуменник выиграл золото чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге
Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник стал первым на чемпионате России — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

Второе место занял Евгений Семененко с результатом 296,80. Тройку лидеров замкнул Марк Кондратюк (281,08).

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Санкт-Петербург. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Пётр Гуменник — 304,95 балла.
  2. Евгений Семененко — 296,80.
  3. Марк Кондратюк — 281,08.
  4. Матвей Ветлугин — 273,12.
  5. Глеб Лутфуллин — 266,02.
  6. Андрей Мозалёв — 263,17.
  7. Владислав Дикиджи — 254,25.
  8. Артур Даниелян — 249,28.
  9. Григорий Фёдоров — 245,33.
  10. Николай Угожаев — 245,13.
