Призёр чемпионатов Европы и России фигурист Артур Даниелян подвёл итоги чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 249,28 балла.

«Как оценю своё выступление на чемпионате России? Нормально, достойно относительно предыдущих лет. Короткую плохо откатал, произвольную не блестяще, но не допустил падений, бабочек. Это хорошо.

Что изменилось в подготовке? Я выстроил по-другому межсезонье, появилась работа с детьми и взрослыми – это отвлекает от самого себя. Работа с другими дает переосмысление самого себя, сам понимаю шаг за шагом, как сделать стабильность движений.

Последний раз положительные эмоции на чемпионате России испытывал в 2019 году.

Дальнейшие планы? Должно быть какое-то шоу. Соревнования? Пока не знаю, стабильно чемпионат Санкт-Петербурга», – передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.