Чемпион России, 21-летний российский фигурист Владислав Дикиджи объяснил, почему сейчас не тренирует четверной аксель.

«Не знаю, чувствую спокойствие, внутреннее умиротворение. Успокоился уже немного. Что скажу о выступлении? Не знаю, козёл я. Этот лутц я нарабатывал.

Есть небольшая беда со спиной, надо долечить. Что конкретно — не могу сказать. Как-нибудь потом.

У меня с прошлых выступлений одно и то же состояние. Может, в прошлом году это не было так сильно выражено. Но ничего не поменялось.

Думаю, что сейчас потяжелее. Работа над артистизмом немного сбивает. Но к этому надо привыкнуть.

Четверной аксель? Не помню, когда последний раз прыгал. На Кубке Первого канала последние попытки. Сейчас не могу, не позволяет моё состояние. Когда будет пять четверных и два акселя, ну и компоненты — тогда и будет», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.