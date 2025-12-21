Мозалёв заявил, что выполнил минимальный план на чемпионат России

Российский фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление на чемпионате России в мужском одиночном катании. Он занял шестое место с результатом 263,17.

«Минимальный план выполнил, в пятерку—шестёрку попасть. Эмоции такие, что после проката Матвея было непросто собраться. На 77% выполнил. Короткую катать проще, произвольную — понятно, за какие места борюсь. В праздники буду кататься в шоу, Новый год проведу в Питере, с родными», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник стал первым на чемпионате России — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.