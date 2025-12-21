Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв заявил, что выполнил минимальный план на чемпионат России

Мозалёв заявил, что выполнил минимальный план на чемпионат России
Комментарии

Российский фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление на чемпионате России в мужском одиночном катании. Он занял шестое место с результатом 263,17.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

«Минимальный план выполнил, в пятерку—шестёрку попасть. Эмоции такие, что после проката Матвея было непросто собраться. На 77% выполнил. Короткую катать проще, произвольную — понятно, за какие места борюсь. В праздники буду кататься в шоу, Новый год проведу в Питере, с родными», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник стал первым на чемпионате России — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

Материалы по теме
Гуменник исполнил свою мечту и стал чемпионом России! Поедет на Игры в новом статусе! LIVE
Live
Гуменник исполнил свою мечту и стал чемпионом России! Поедет на Игры в новом статусе! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android