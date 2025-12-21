«Кучу эмоций отдал». Гуменник рассказал, что смотрел за соперниками перед прокатом на ЧР

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился эмоциями после победы на чемпионате России — 2026, который состоялся в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

«Обычно подглядываю чуть-чуть, чтобы одна половина мозга воспринимала информацию, а другая — всё-таки продолжала готовиться к своему прокату. Но сегодня, честно говоря, было не оторваться от экрана, который стоял в раздевалке. Почти всех спортсменов посмотрел, были такие эмоциональные качели: кто-то, от кого не ожидали, откатал чисто, а кто-то, от кого, может, ожидали, не справился с чем-то. Кучу эмоций отдал перед своим прокатом, даже переживал чуть-чуть из-за этого. Но когда зал взорвался аплодисментами, понял, что заряд будет полным», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.