Гуменник: Дикиджи дал мне совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять

Гуменник: Дикиджи дал мне совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять
Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, что его друг, чемпион России Владислав Дикиджи дал ему совет перед Олимпийскими играми в Милане (Италия).

«Мне Влад Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять. Я ему доверяю, он мой друг. Поэтому стараюсь кардинально что-то сильно не менять и пытаться работать, как и делал до этого. Стараюсь просто делать больше именно умной работы, нежели объёмной. Потому что от объёма могут появиться травмы. Лучше качественно, не количественно», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Гуменник впервые стал чемпионом России. По сумме двух программ спортсмен получил от судей 304,95 балла.

