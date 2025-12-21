Скидки
Гуменник назвал золото чемпионата России — 2026 не самой ценной медалью

Комментарии

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник назвал серебро чемпионата России — 2023 самой запоминающейся медалью. Сегодня, 21 декабря, Гуменник выиграл золото на первенстве страны. Он получил 304,95 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

«Все медали были непростые, но самой запоминающейся является серебряная. Я был расстроен, когда у нас с Женей Семененко были одинаковые баллы. Но ты, Макс (обращается к Транькову. — Прим. «Чемпионата»), сказал, что расстройство пройдёт, а такой уникальный случай останется в истории. Так и произошло», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Второе место на чемпионате России — 2026 занял Евгений Семененко с результатом 296,80. Тройку лидеров замкнул Марк Кондратюк (281,08).

