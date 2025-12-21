Гуменник назвал золото чемпионата России — 2026 не самой ценной медалью
Поделиться
Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник назвал серебро чемпионата России — 2023 самой запоминающейся медалью. Сегодня, 21 декабря, Гуменник выиграл золото на первенстве страны. Он получил 304,95 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08
«Все медали были непростые, но самой запоминающейся является серебряная. Я был расстроен, когда у нас с Женей Семененко были одинаковые баллы. Но ты, Макс (обращается к Транькову. — Прим. «Чемпионата»), сказал, что расстройство пройдёт, а такой уникальный случай останется в истории. Так и произошло», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.
Второе место на чемпионате России — 2026 занял Евгений Семененко с результатом 296,80. Тройку лидеров замкнул Марк Кондратюк (281,08).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
18:58
-
18:49
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:17
-
18:17
-
18:09
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:54
-
16:14
-
16:13
-
15:55
-
15:32
-
15:08
-
14:21
-
14:04
-
13:43
-
12:39
-
12:32
-
12:01
-
11:30
-
11:04
-
10:30
-
10:09
-
09:25
-
09:14