Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник назвал серебро чемпионата России — 2023 самой запоминающейся медалью. Сегодня, 21 декабря, Гуменник выиграл золото на первенстве страны. Он получил 304,95 балла.

«Все медали были непростые, но самой запоминающейся является серебряная. Я был расстроен, когда у нас с Женей Семененко были одинаковые баллы. Но ты, Макс (обращается к Транькову. — Прим. «Чемпионата»), сказал, что расстройство пройдёт, а такой уникальный случай останется в истории. Так и произошло», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Второе место на чемпионате России — 2026 занял Евгений Семененко с результатом 296,80. Тройку лидеров замкнул Марк Кондратюк (281,08).