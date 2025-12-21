Угожаев объяснил выбор пяти четверных прыжков в произвольной программе на ЧР в Петербурге

Фигурист Николай Угожаев объяснил выбор четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате России — 2025 в Санкт-Петербурге. За свой прокат Угожаев получил 155,56 балла, за обе программы — 245,13.

«Расстроен из-за риттбергера, из-за акселя. В целом рабочий прокат. Хотелось, конечно, получше. Аксель в конце подвёл, на разминке не получился, в прокате не получился. Катать в последний день если и тяжелее, то совсем чуть-чуть. Привычнее, конечно, два дня подряд выступать, но без разницы. Потренировался, погулял, восстановился, ничего особенного.

Идти на пять четверных решил ещё в Красноярске после этапа Гран-при, накатывал. Сразу решил тогда, что надо всё делать. Не жалею, был готов. Посмотрели с тренерами, будем потом анализировать, но уже не сегодня.

Дальше по ближайшим планам финал Гран-при, надеюсь, чемпионат Санкт-Петербурга, прыжковый чемпионат, если он будет. Шоу, скоро начнутся губернаторские ёлки, шоу «Золушка». Не скажу, кого буду играть», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.