Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Угожаев объяснил выбор пяти четверных прыжков в произвольной программе на ЧР в Петербурге

Угожаев объяснил выбор пяти четверных прыжков в произвольной программе на ЧР в Петербурге
Комментарии

Фигурист Николай Угожаев объяснил выбор четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате России — 2025 в Санкт-Петербурге. За свой прокат Угожаев получил 155,56 балла, за обе программы — 245,13.

Фигурное катание. ЧР-2023. Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
23 декабря 2022, пятница. 12:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
295.07
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
295.07
3
Александр Самарин
Москва
282.40

«Расстроен из-за риттбергера, из-за акселя. В целом рабочий прокат. Хотелось, конечно, получше. Аксель в конце подвёл, на разминке не получился, в прокате не получился. Катать в последний день если и тяжелее, то совсем чуть-чуть. Привычнее, конечно, два дня подряд выступать, но без разницы. Потренировался, погулял, восстановился, ничего особенного.

Идти на пять четверных решил ещё в Красноярске после этапа Гран-при, накатывал. Сразу решил тогда, что надо всё делать. Не жалею, был готов. Посмотрели с тренерами, будем потом анализировать, но уже не сегодня.

Дальше по ближайшим планам финал Гран-при, надеюсь, чемпионат Санкт-Петербурга, прыжковый чемпионат, если он будет. Шоу, скоро начнутся губернаторские ёлки, шоу «Золушка». Не скажу, кого буду играть», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменник исполнил свою мечту и стал чемпионом России! Поедет на Игры в новом статусе! LIVE
Live
Гуменник исполнил свою мечту и стал чемпионом России! Поедет на Игры в новом статусе! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android