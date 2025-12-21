Скидки
Гуменник — о стажировке в США: делали, чтобы полностью работа была завершена к Олимпиаде

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал о целях стажировки в США.

«Перед чемпионатом России я тренировался у Рафаэля Владимировича [Арутюняна]. Он мне ставил технику, дорабатывал, чтобы прыжки были более качественные. Мне кажется, сегодняшние флип, лутц и риттбергер — эти самые сложные четверные — получились и правда очень хорошо. Думаю, Рафаэлю Владимировичу они бы понравились. Но мы делали так, чтобы полностью эта работа была завершена к Олимпиаде, потому что когда наполовину только ещё что-то опробовал, это может не так хорошо работать.

В последнюю неделю я занимался в основном с Вероникой Анатольевной [Дайнеко], которая меня очень хорошо знает — мои особенности физические, психологические и прочее. Она помогала эту технику на меня наложить, чтобы она хорошо работала вместе со мной, слаженно», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

