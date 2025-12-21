Ветлугин — о блестящем прокате на ЧР: отдал всё, что копилось внутри

Российский фигурист Матвей Ветлугин оценил выступление на чемпионате страны. Он занял четвёртое место.

«С детства люблю, когда есть перерыв между короткой и произвольной. Потому что я достаточно близко всё воспринимаю эмоционально, возможность хотя бы просто разгрузиться эмоционально после короткой – это всегда мне на пользу.

Туннельным зрением по ходу программы старался двигаться. Понимал ещё до проката, что я на грани, эта грань и физических моих кондиций, и эмоциональных. Я себе просто оставил, что будут четыре минуты – и всё. А что под этим всё будет, я не представлял. Отдал всё, что долго внутри копилось на публику, не знаю, правильно это было сделано или нет, но не мог себя сдерживать.

Теперь отдых. Этот прокат даст мне то, ради чего мы живём – эмоции. Если бы были рекорды показателей шума на арене, они были бы зафиксированы, я это чётко запомнил. Спасибо всем болельщикам. На этом старте скорее позитивные, положительные [эмоции]. [Результат] Даст мне взрослую сборную, что я очень хотел на протяжении многих лет», – передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.