Пётр Гуменник планирует выступить на чемпионате Санкт-Петербурга перед Олимпиадой в Милане

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, что планирует выступить на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдёт в январе.

«Планирую выступать на главных стартах календаря этого года. Тем более, что финал Гран-при России сделан чуть позже, в марте, поэтому планирую на нём выступить.

Ещё с Вероникой Анатольевной мы заметили тенденцию, что когда у меня старты идут подряд, то на втором старте я получше выступаю, поэтому думаем о том, чтобы выступить на чемпионате Санкт-Петербурга в январе», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Гуменник завоевал золото на чемпионате России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

Напомним, Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и завоевали путёвки на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия). Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.