«Безумно доволен». Лутфуллин отреагировал на попадание в топ-5 на ЧР-2026

Российский фигурист Глеб Лутфуллин оценил выступление на чемпионате страны. Он занял пятое место, получив по сумме двух программ 266,02 балла.

«Безумно доволен, удалось собраться после действительно тяжёлого года. Собрался и откатал относительно чисто, небольшие помарочки были, но сделал четыре четверных, четверной лутц. Спокоен на душе, можно готовиться к шоу.

У Ильи Авербуха буду – «Снежная королева», «Щелкунчик», по городам России поедем. Пожелаю себе на Новый год дальше кайфовать по жизни и не расстраиваться, идти только вперёд», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.