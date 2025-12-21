Скидки
Фигурное катание

«Безумно доволен». Лутфуллин отреагировал на попадание в топ-5 на ЧР-2026

Комментарии

Российский фигурист Глеб Лутфуллин оценил выступление на чемпионате страны. Он занял пятое место, получив по сумме двух программ 266,02 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

«Безумно доволен, удалось собраться после действительно тяжёлого года. Собрался и откатал относительно чисто, небольшие помарочки были, но сделал четыре четверных, четверной лутц. Спокоен на душе, можно готовиться к шоу.

У Ильи Авербуха буду – «Снежная королева», «Щелкунчик», по городам России поедем. Пожелаю себе на Новый год дальше кайфовать по жизни и не расстраиваться, идти только вперёд», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

