Александр Галлямов снял свою серебряную медаль на награждении ЧР-2026

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, снял свою серебряную медаль после на поражения в финале чемпионата России 2026 года. Пара заняла второе место.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили от судей 224,29 балла. Серебряные призёры Мишина и Галлямов набрали 223,62 балла. Бронза досталась паре Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (215,95). После турнира Александр Галлямов в социальных сетях намекнул о возможном уходе из спорта, опубликовав пост.

Чемпионат России — 2026 проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

