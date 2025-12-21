«Столкнулся с проблемой, что лишний вес мне мешает». Гуменник — о своём питании

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал о своём питании.

«В целом я слежу за своим питанием, стараюсь есть поменьше, потому что в последнее время, с возрастом, почувствовал, что дополнительные килограммы могут мне мешать. Где-то полтора года назад, наверное, впервые столкнулся с проблемой того, что лишний вес мне мешает. До этого, когда был растущим организмом, не следил так внимательно. Но теперь научился следить и держать себя в форме», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Гуменник завоевал золото на чемпионате России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.