Гуменник: у всех людей, когда они чувствуют адреналин, улучшаются физические способности

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник заявил, что адреналин улучшает физические способности спортсмена.

«Мне кажется, у всех людей, когда они чувствуют вот этот адреналин, физические способности улучшаются, ты можешь выше прыгнуть, резче скрутиться. И то, как ты это будешь использовать, уже зависит от тебя, нужно справиться и с волнением психологически, чтобы ни на чём не зациклиться, чтобы это в плюс работало, и технично прыгнуть, чтобы более резкие, сильные движения тебя не сбили. Так что мне кажется, любой спортсмен может научиться использовать это себе на пользу», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

