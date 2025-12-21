Скидки
Фигурное катание

«Я быстро теряю форму». Гуменник объяснил, почему не будет долго отдыхать перед Олимпиадой

«Я быстро теряю форму». Гуменник объяснил, почему не будет долго отдыхать перед Олимпиадой
Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, почему не планирует долго отдыхать перед Олимпийскими играми — 2026 в Милане (Италия).

«На самом деле, быстро теряю форму, поэтому мне, наверное, больше недели нельзя отдыхать. Тем более потом у меня такой важный старт, я, в принципе, и так свеж, мне лично хочется последний вот этот месяц—полтора использовать, чтобы ещё себя улучшить в тех моментах, в которых я ещё могу прибавить», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

После победы на чемпионате России — 2026 Гуменник рассказал, что выступит на первенстве Санкт-Петербурга в январе. Олимпиада в Милане пройдёт с 6 по 22 февраля.

