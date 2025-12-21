«Я быстро теряю форму». Гуменник объяснил, почему не будет долго отдыхать перед Олимпиадой

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, почему не планирует долго отдыхать перед Олимпийскими играми — 2026 в Милане (Италия).

«На самом деле, быстро теряю форму, поэтому мне, наверное, больше недели нельзя отдыхать. Тем более потом у меня такой важный старт, я, в принципе, и так свеж, мне лично хочется последний вот этот месяц—полтора использовать, чтобы ещё себя улучшить в тех моментах, в которых я ещё могу прибавить», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

После победы на чемпионате России — 2026 Гуменник рассказал, что выступит на первенстве Санкт-Петербурга в январе. Олимпиада в Милане пройдёт с 6 по 22 февраля.