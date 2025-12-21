Тарасова — о прокате мужчин на ЧР: катались выдающимся образом, я прослезилась!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступления мужчин на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мужчины катались выдающимися образом. Я прослезилась! Если европейцы увидят, что у нас так катаются десяток человек, нас никогда не допустят (смеётся). Никогда!

Шикарный был чемпионат России — уровня Олимпийских игр и чемпионата мира. Европа не идёт ни в какое сравнение с нами. Я этому очень счастлива! Благодарна всем тренерам, которые работают с одиночниками. Это тяжёлый и нервный труд. Благодарю их за то, что они работают с таким великолепным мастерством. Всех поздравляю, что это у нас есть! Может быть, у нас нет много другого, но это у нас есть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.