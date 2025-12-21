Семененко: рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России

Российский спортсмен Евгений Семененко высказался о серебре чемпионата России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 296,80 баллов. Победителем соревнований стал Пётр Гуменник (304,95).

«Рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России, тоже собрал весь комплект медалей – золото, бронза, серебро. Рад, что в Питере удалось откатать две программы чисто.

Если вспоминать прошлый предолимпийский чемпионат России, там была чистая короткая программа, я был без опыта, не знал, как действовать в той или иной ситуации, в произвольной были допущены ошибки в подготовке. За эти три-четыре года и контент усложнился, и прокаты намного чище», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.