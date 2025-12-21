Скидки
Фигурное катание

Гуменник назвал свою победу на ЧР-2026 долгожданной

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник назвал долгожданной свою победу на чемпионате России — 2026.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

«Для меня это и правда была долгожданная золотая медаль, очень долго к ней шёл, продвигался к ней с разных сторон. Приятно получить этот титул. Спасибо моим тренерам и болельщикам», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Гуменник выиграл золото на чемпионате России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

Напомним, Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и завоевали путёвки на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия). Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.

