Гуменник рассказал о дальнейшей подготовке к Олимпийским играм

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как будет готовиться к Олимпийским играм в Милане (Италия) после победы на чемпионате России — 2026. На первенстве страны спортсмен получил от судей 304,95 балла.

«Да, буду готовиться к Олимпийским играм с этого момента. Обсудим с Вероникой Анатольевной [Дайнеко] и Тамарой Николаевной [Москвиной], у неё большой опыт. Знаю, точно надо будет где-то ещё выступить в январе. Чтобы выходить на лёд уже без волнения», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.