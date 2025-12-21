Гуменник рассказал о дальнейшей подготовке к Олимпийским играм
Поделиться
Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как будет готовиться к Олимпийским играм в Милане (Италия) после победы на чемпионате России — 2026. На первенстве страны спортсмен получил от судей 304,95 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08
«Да, буду готовиться к Олимпийским играм с этого момента. Обсудим с Вероникой Анатольевной [Дайнеко] и Тамарой Николаевной [Москвиной], у неё большой опыт. Знаю, точно надо будет где-то ещё выступить в январе. Чтобы выходить на лёд уже без волнения», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
20:30
-
20:23
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
20:06
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:22
-
19:08
-
18:58
-
18:49
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:17
-
18:17
-
18:09
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:54
-
16:14