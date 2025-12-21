Скидки
Гуменник рассказал о дальнейшей подготовке к Олимпийским играм

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как будет готовиться к Олимпийским играм в Милане (Италия) после победы на чемпионате России — 2026. На первенстве страны спортсмен получил от судей 304,95 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

«Да, буду готовиться к Олимпийским играм с этого момента. Обсудим с Вероникой Анатольевной [Дайнеко] и Тамарой Николаевной [Москвиной], у неё большой опыт. Знаю, точно надо будет где-то ещё выступить в январе. Чтобы выходить на лёд уже без волнения», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

