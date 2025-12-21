Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник раскрыл, как ему удаётся сохранять позитивный настрой

Пётр Гуменник раскрыл, как ему удаётся сохранять позитивный настрой
Комментарии

Чемпион России фигурист Пётр Гуменник поделился ожиданиями от поездки на Олимпийские игры 2026 года в Италию.

«Приходится сохранять настрой, нервы, потому что это могло бы мне помешать. Я, когда на тренировках захожу на прыжки, представляю олимпийский лёд, Милан. Наверное, да. Насчёт других видов спорта, пойду только после своего выступления.

Мне кажется, Милан славится своей архитектурой. Будет интересно обследовать красивые места. Надо приехать пораньше, чтобы успеть сфотографировать все красивые места и выложить в телеграм-канал», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android