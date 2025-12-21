Пётр Гуменник раскрыл, как ему удаётся сохранять позитивный настрой

Чемпион России фигурист Пётр Гуменник поделился ожиданиями от поездки на Олимпийские игры 2026 года в Италию.

«Приходится сохранять настрой, нервы, потому что это могло бы мне помешать. Я, когда на тренировках захожу на прыжки, представляю олимпийский лёд, Милан. Наверное, да. Насчёт других видов спорта, пойду только после своего выступления.

Мне кажется, Милан славится своей архитектурой. Будет интересно обследовать красивые места. Надо приехать пораньше, чтобы успеть сфотографировать все красивые места и выложить в телеграм-канал», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.