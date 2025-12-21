Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник не считает использование ИИ в судейской системе необходимым

Гуменник не считает использование ИИ в судейской системе необходимым
Комментарии

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о возможном введении искуственного интеллекта в систему судейства.

«На моём опыте использование ИИ сокращает какой-то монотонный труд и повышает производительность. Качественную работу лучше пусть делают люди. Если где-то не хватает судей, можно их заменить бездушной машиной. Но хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди. Хочется эмоций, потому что судьи могут оценить как люди с точки зрения эмоций. Зависит от тех данных, по которым он будет тренироваться. Он же учится работать по заданным входным данным», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android