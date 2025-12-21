Гуменник не считает использование ИИ в судейской системе необходимым

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о возможном введении искуственного интеллекта в систему судейства.

«На моём опыте использование ИИ сокращает какой-то монотонный труд и повышает производительность. Качественную работу лучше пусть делают люди. Если где-то не хватает судей, можно их заменить бездушной машиной. Но хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди. Хочется эмоций, потому что судьи могут оценить как люди с точки зрения эмоций. Зависит от тех данных, по которым он будет тренироваться. Он же учится работать по заданным входным данным», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.