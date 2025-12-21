Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко высказался о способности вытаскивать прыжки из любого положения.

«Мне кажется, на этапах Гран-при сказалось отсутствие формы, время подготовки к этапам было ограничено. Мне кажется, может, у меня есть способность – может показаться, что 100-процентное падение, но не всё бывает предсказуемо.

Когда пересматривал свои прыжки после этапа в Москве, например, риттбергер, подумал, что Ханю в своё время тоже так выезжал (улыбается). Увидел параллель. Периодически пересматриваю прокаты Юдзуру, он остаётся для меня номером один в истории фигурного катания. Отсутствие сложных четверных компенсируется целостностью. Даже иногда прикольно посмотреть, смогу ли я выехать с такого прыжка или с такого. Хорошее качество. Благодаря этой способности удалось показать результат на этапах Гран-при», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.