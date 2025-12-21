Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко высказался о способности вытаскивать прыжки из любого положения

Евгений Семененко высказался о способности вытаскивать прыжки из любого положения
Комментарии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко высказался о способности вытаскивать прыжки из любого положения.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

«Мне кажется, на этапах Гран-при сказалось отсутствие формы, время подготовки к этапам было ограничено. Мне кажется, может, у меня есть способность – может показаться, что 100-процентное падение, но не всё бывает предсказуемо.

Когда пересматривал свои прыжки после этапа в Москве, например, риттбергер, подумал, что Ханю в своё время тоже так выезжал (улыбается). Увидел параллель. Периодически пересматриваю прокаты Юдзуру, он остаётся для меня номером один в истории фигурного катания. Отсутствие сложных четверных компенсируется целостностью. Даже иногда прикольно посмотреть, смогу ли я выехать с такого прыжка или с такого. Хорошее качество. Благодаря этой способности удалось показать результат на этапах Гран-при», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android