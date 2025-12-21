Гуменник — о Галлямове: Саша — эмоциональный парень

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался об эмоциональной реакции Александра Галлямова на второе место чемпионата России — 2026. Галлямов в социальных сетях намекнул о возможном уходе из спорта.

«С Галлямовым пока не общался, но Саша — эмоциональный парень. Но думаю, что он ещё передумает», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победители первенства страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили от судей 224,29 балла. Серебряные призёры Мишина и Галлямов набрали 223,62 балла. Бронза досталась паре Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (215,95).