Гуменник знает, как ему исправить свои огрехи в произвольной программе

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление на чемпионате страны. Гуменник стал чемпионом России, получив 304,95 балла от судей по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял Евгений Семененко (296,80), третьим стал Марк Кондратюк (281,08).

«Доволен тем, что у меня получились самые сложные прыжки: флип, лутц и риттбергер, они вышли докрученными, хорошими. А с сальховом я понимаю, что сделал что-то не так. Знаю, как это исправить. Властен это изменить», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Чемпионат России 2026 года проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.