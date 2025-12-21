Скидки
Фигурное катание

Гуменник знает, как ему исправить свои огрехи в произвольной программе

Гуменник знает, как ему исправить свои огрехи в произвольной программе
Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление на чемпионате страны. Гуменник стал чемпионом России, получив 304,95 балла от судей по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял Евгений Семененко (296,80), третьим стал Марк Кондратюк (281,08).

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08

«Доволен тем, что у меня получились самые сложные прыжки: флип, лутц и риттбергер, они вышли докрученными, хорошими. А с сальховом я понимаю, что сделал что-то не так. Знаю, как это исправить. Властен это изменить», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Чемпионат России 2026 года проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

