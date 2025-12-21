Семененко оценил идею о внедрении ИИ в судейство в фигурном катании

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко оценил идею о внедрении искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании.

«ИИ? Сложный вопрос. Могу себе представить, что ИИ может оценивать технические моменты, но композицию, представление программ, навыки катания — это сложно», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На чемпионате России — 2026 Семененко занял второе место. По сумме двух программ он получил от судей 296,80 балла. Победителем соревнований стал Пётр Гуменник, набравший 304,95. Тройку лидеров замкнул Марк Кондратюк (281,08).