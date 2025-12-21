Гуменник признался, что будет скучать по журналистам в Милане

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, что будет скучать по журналистам во время зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Милане (Италия).

«Буду ли скучать по журналистам? Буду, в Пекине по вам скучал. И в Милане буду», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Гуменник выиграл золото на чемпионате России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

Напомним, Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и завоевали путёвки на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия). Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.