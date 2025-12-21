Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник признался, что будет скучать по журналистам в Милане

Гуменник признался, что будет скучать по журналистам в Милане
Комментарии

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, что будет скучать по журналистам во время зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Милане (Италия).

«Буду ли скучать по журналистам? Буду, в Пекине по вам скучал. И в Милане буду», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Гуменник выиграл золото на чемпионате России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 304,95 балла.

Напомним, Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и завоевали путёвки на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия). Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android