Российский фигурист, чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк отреагировал на первую медаль чемпионата России в этом олимпийском цикле. Кондратюк стал третьим на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

«На начальном этапе своей взрослой карьеры мне казалось, что чемпионат России — это тот старт, где мне фартит. Я с первой попытки взял медаль, потом выиграл здесь же, в Питере, а дальше не складывалось. Сначала я снялся, потом был совсем неудачно, в прошлом году было близко, но чего-то не хватило. В прошлые годы я достойно выступал на этапах Гран-при, на многих соревнованиях, но на чемпионате России не складывалось.

После короткой думал, что видимо, и не в этот раз. Но очень рад, что всё так закончилось, для меня это был особый рубеж — доказать самому себе, что я способен на это», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.