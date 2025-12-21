Российский фигурист, чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк отреагировал на первую медаль чемпионата России в этом олимпийском цикле. Кондратюк стал третьим на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.
«На начальном этапе своей взрослой карьеры мне казалось, что чемпионат России — это тот старт, где мне фартит. Я с первой попытки взял медаль, потом выиграл здесь же, в Питере, а дальше не складывалось. Сначала я снялся, потом был совсем неудачно, в прошлом году было близко, но чего-то не хватило. В прошлые годы я достойно выступал на этапах Гран-при, на многих соревнованиях, но на чемпионате России не складывалось.
После короткой думал, что видимо, и не в этот раз. Но очень рад, что всё так закончилось, для меня это был особый рубеж — доказать самому себе, что я способен на это», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 21 декабря 2025
-
20:30
-
20:23
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
20:06
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:22
-
19:08
-
18:58
-
18:49
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:17
-
18:17
-
18:09
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:54
-
16:14