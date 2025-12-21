Кондратюк — о произвольной на ЧР: постановка до конца работает, когда сделана хорошо

Российский фигурист, чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк прокомментировал выступление в произвольной программе на чемпионате России — 2026. За своё выступление он получил 195,02 балла, а по сумме программ — 281,08.

«Мне очень хотелось исполнить её чисто, наверное, такая постановка до конца работает, когда она сделана максимально хорошо. На контрасте с короткой программой — там была ошибка, но на общее впечатление это не повлияло. Здесь с учётом трагизма истории хотелось показать её так, как она задумывалась и ставилась», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.