Кондратюк — о произвольной на ЧР: постановка до конца работает, когда сделана хорошо
Российский фигурист, чемпион Европы (2022) Марк Кондратюк прокомментировал выступление в произвольной программе на чемпионате России — 2026. За своё выступление он получил 195,02 балла, а по сумме программ — 281,08.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08
«Мне очень хотелось исполнить её чисто, наверное, такая постановка до конца работает, когда она сделана максимально хорошо. На контрасте с короткой программой — там была ошибка, но на общее впечатление это не повлияло. Здесь с учётом трагизма истории хотелось показать её так, как она задумывалась и ставилась», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
