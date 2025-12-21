Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: результаты на 21 декабря 2025 года

Сегодня, 21 декабря, завершился чемпионат России по фигурному катанию — 2026. В последний день соревнований были разыграны медали только в мужском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого соревновательного дня чемпионата России.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Результаты соревнований на 21 декабря:
Мужчины, итоги:
1. Пётр Гуменник — 304,95 балла.
2. Евгений Семененко — 296,80.
3. Марк Кондратюк — 281,08.
4. Матвей Ветлугин — 273,12.
5. Глеб Лутфуллин — 266,02.
6. Андрей Мозалёв — 263,17.
7. Владислав Дикиджи — 254,25.
8. Артур Даниелян — 249,28.
9. Григорий Фёдоров — 245,33.
10. Николай Угожаев — 245,13.