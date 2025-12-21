Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: результаты на 21 декабря 2025 года

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: результаты на 21 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, завершился чемпионат России по фигурному катанию — 2026. В последний день соревнований были разыграны медали только в мужском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого соревновательного дня чемпионата России.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Результаты соревнований на 21 декабря:

Мужчины, итоги:

1. Пётр Гуменник — 304,95 балла.
2. Евгений Семененко — 296,80.
3. Марк Кондратюк — 281,08.
4. Матвей Ветлугин — 273,12.
5. Глеб Лутфуллин — 266,02.
6. Андрей Мозалёв — 263,17.
7. Владислав Дикиджи — 254,25.
8. Артур Даниелян — 249,28.
9. Григорий Фёдоров — 245,33.
10. Николай Угожаев — 245,13.

Календарь чемпионата России - 2026
Материалы по теме
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Гуменник снова схлестнулся с Семененко на чемпионате России. Но стратегия Пети была лучше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android