Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: результаты на 21 декабря 2025 года

Сегодня, 21 декабря, завершился чемпионат России по фигурному катанию — 2026. В последний день соревнований были разыграны медали только в мужском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого соревновательного дня чемпионата России.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Результаты соревнований на 21 декабря:

Мужчины, итоги:

1. Пётр Гуменник — 304,95 балла.

2. Евгений Семененко — 296,80.

3. Марк Кондратюк — 281,08.

4. Матвей Ветлугин — 273,12.

5. Глеб Лутфуллин — 266,02.

6. Андрей Мозалёв — 263,17.

7. Владислав Дикиджи — 254,25.

8. Артур Даниелян — 249,28.

9. Григорий Фёдоров — 245,33.

10. Николай Угожаев — 245,13.