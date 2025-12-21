Результаты чемпионата России — 2026 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21 декабря, в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревнований было разыграно четыре комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты соревнований:
Танцы на льду, итоги:
1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94 балла.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.
3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 198,75.
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 193,22.
Спортивные пары, итоги:
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) — 200,71.
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 192,65.
Женщины, итоги:
1. Аделия Петросян (Москва) — 235,95 балла.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 227,40.
3. Мария Захарова (Москва) — 217,73.
4. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 217,67.
5. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 215,74.
Мужчины, итоги:
1. Пётр Гуменник — 304,95 балла.
2. Евгений Семененко — 296,80.
3. Марк Кондратюк — 281,08.
4. Матвей Ветлугин — 273,12.
5. Глеб Лутфуллин — 266,02.