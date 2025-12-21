Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Результаты чемпионата России — 2026 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Результаты чемпионата России — 2026 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревнований было разыграно четыре комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты соревнований:

Танцы на льду, итоги:

1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94 балла.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.
3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 198,75.
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 193,22.

Спортивные пары, итоги:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) — 200,71.
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 192,65.

Женщины, итоги:

1. Аделия Петросян (Москва) — 235,95 балла.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 227,40.
3. Мария Захарова (Москва) — 217,73.
4. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 217,67.
5. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 215,74.

Мужчины, итоги:

1. Пётр Гуменник — 304,95 балла.
2. Евгений Семененко — 296,80.
3. Марк Кондратюк — 281,08.
4. Матвей Ветлугин — 273,12.
5. Глеб Лутфуллин — 266,02.

Календарь чемпионата России - 2026
Материалы по теме
Гуменник признался, что будет скучать по журналистам в Милане
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android