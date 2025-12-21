Определился состав сборной Японии на Олимпийские игры — 2026 в Милане

Федерация конькобежного спорта Японии объявила состав сборной по фигурному катанию на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команды.
Фигурное катание. Состав сборной Японии на Олимпийские игры в Милане (Италия):
Мужчины:
1. Юма Кагияма.
2. Сюн Сато.
3. Као Миура.
Женщины:
1. Каори Сакамото.
2. Монэ Тиба.
3. Ами Накаи.
Спортивные пары:
1. Рику Миура и Рюити Кихара.
2. Юна Нагаока и Сумитада Моригути.
Танцы на льду:
1. Утана Ёсида и Масая Морита.
Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля. Командный турнир по фигурному катанию стартует 6-го и завершится 8 февраля.