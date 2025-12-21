Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Определился состав сборной Японии на Олимпийские игры — 2026 в Милане

Определился состав сборной Японии на Олимпийские игры — 2026 в Милане
Комментарии

Федерация конькобежного спорта Японии объявила состав сборной по фигурному катанию на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команды.

Фигурное катание. Состав сборной Японии на Олимпийские игры в Милане (Италия):

Мужчины:
1. Юма Кагияма.
2. Сюн Сато.
3. Као Миура.

Женщины:
1. Каори Сакамото.
2. Монэ Тиба.
3. Ами Накаи.

Спортивные пары:
1. Рику Миура и Рюити Кихара.
2. Юна Нагаока и Сумитада Моригути.

Танцы на льду:
1. Утана Ёсида и Масая Морита.

Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля. Командный турнир по фигурному катанию стартует 6-го и завершится 8 февраля.

Материалы по теме
Пётр Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России. Прямая дорога к медали Олимпиады
Пётр Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России. Прямая дорога к медали Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android