Определился состав сборной Японии на Олимпийские игры — 2026 в Милане

Федерация конькобежного спорта Японии объявила состав сборной по фигурному катанию на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команды.

Фигурное катание. Состав сборной Японии на Олимпийские игры в Милане (Италия):

Мужчины:

1. Юма Кагияма.

2. Сюн Сато.

3. Као Миура.

Женщины:

1. Каори Сакамото.

2. Монэ Тиба.

3. Ами Накаи.

Спортивные пары:

1. Рику Миура и Рюити Кихара.

2. Юна Нагаока и Сумитада Моригути.

Танцы на льду:

1. Утана Ёсида и Масая Морита.

Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля. Командный турнир по фигурному катанию стартует 6-го и завершится 8 февраля.