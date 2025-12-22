Кондратюк и Семененко подняли зал, Гуменник отрепетировал ОИ. Фото четвёртого дня ЧР-2026

21 декабря в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» завершились соревнования чемпионата России — 2026 по фигурному катанию. Произвольные программы показали мужчины-одиночники, и прошла церемония награждения.

Чемпионом России впервые стал Пётр Гуменник, которому в феврале предстоит выступить на Олимпиаде-2026. Медали завоевали Евгений Семененко и Марк Кондратюк. После прокатов всех призёров болельщики аплодировали стоя.

Завершила соревновательную часть чемпионата России — 2026 церемония награждения победителей и призёров.

Лучшие кадры четвёртого дня соревнований чемпионата России — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.