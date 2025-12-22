Скидки
Фигурное катание

«Нужно думать головой». Галлямов отказался извиниться за оскорбление журналистки

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов отказался публично извиниться перед журналисткой за публичные оскорбления и угрозу засветить её номер в соцсетях.

«Понимаете, надо тоже думать головой, когда звонят. Это не мои проблемы. Как вариант мы можем встретиться лично и побеседовать. Мы можем это сделать вживую, обсудить эту ситуацию. У меня как раз шоу в «Юбилейном». Надо сначала откатать, а там дальше всё решим», — приводят слова Галлямова «Известия».

На чемпионате России — 2026 Галлямов и его партнёрша Анастасия Мишина заняли второе место, проиграв Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

