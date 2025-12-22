Скидки
«Абсолютно логичное распределение мест». Бестемьянова — об итогах ЧР-2026 у мужчин

«Абсолютно логичное распределение мест». Бестемьянова — об итогах ЧР-2026 у мужчин
Пётр Гуменник
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги соревнования одиночников в рамках ЧР-2026. Пётр Гуменник завоевал золото, Евгений Семененко — серебро, а Марк Кондратюк — бронзу.

«Абсолютно логичное распределение мест, учитывая катание ребят. Гуменник прекрасно выступил. Те элементы, которые были сделаны, выполнены чисто и качественно. Были некоторые ошибки, но их нетрудно исправить.

Большой подарок для Кондратюка, что он смог подняться с десятого места на третье. Если чисто откатать произвольную программу, можно оказаться на пьедестале. Марк отлично откатал её, поэтому стал третьим», – приводит слова Бестемьяновой Metaratings.

