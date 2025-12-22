Скидки
Жулин — об оценках Гуменника на ЧР: год олимпийский — Петю надо было немножко поддержать

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин прокомментировал результаты чемпионата России — 2026 в мужском одиночном катании.

«Мне больше всего понравились сегодня Кондратюк и Семененко – абсолютно достойное катание. Петя Гуменник – тоже с огромным потенциалом. Думаю, ему сегодня поставили оценки с учётом того, что он едет на Олимпиаду. Вторая оценка у него очень серьёзная. Если добавить в скорости скольжений и вращений, будет вполне конкурентоспособно. Малинина в расчёт я не беру – это другая планета.

Вообще мне кажется, что этот чемпионат России был шедевром. В мужском катании столько фантастических прокатов: и Ветлугин, и Семененко, и Гуменник, и Кондратюк. Всё по делу. Год олимпийский – Петю надо было немножко поддержать. Он должен не подвести, идеально откататься на Играх. Сегодня он катался здорово, были два недочётика. При чистом прокате Гуменник очень силён. Всем браво», – приводит слова Жулина Metaratings.

