Фигурное катание

Авербух: Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке

Авербух: Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке


Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух высоко оценил итоги чемпионата России — 2026 в мужском одиночном катании.

«Ярчайший турнир, один из лучших чемпионатов России в мужском катании. Потрясающая борьба, конкуренция. Сумасшедший результат. Очень сильные выступления. Жаль, что Марк Кондратюк допустил ошибку и не смог бороться за первое место. Но у него выдающееся выступление.

Хочется отметить Матвея Ветлугина, у которого получилось одухотворённое выступление. Женя Семененко взял себя в руки, умница. Великая школа Алексея Мишина. А Пётр Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке», — приводит слова Авербуха Metaratings.

