Макар Игнатов: не так я планировал закончить этот год в соревновательном плане

Макар Игнатов: не так я планировал закончить этот год в соревновательном плане
Макар Игнатов
Комментарии

Российский фигурист Макар Игнатов подвёл итоги 2025 года. На ЧР в Санкт-Петербурге он занял 13-е место, а после этого отметил, что не смог реализовать свой потенциал.

«Не так я планировал закончить этот год в соревновательном плане, но имеем то, что имеем. Готовность и общефизическая форма были лучше, чем то, что я показал на старте. Это спорт, так бывает. Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда. Не только моих, но и тех людей, кто со мной рядом, это в первую очередь моя любимая жена Саша, которая в тяжёлые моменты подготовки всегда старалась взять большую часть обязанностей на себя, чтобы я успел восстановиться, которая поддерживала и была рядом, мои родители и все близкие. Весь мой тренерский состав, который готовил меня к этому старту и старался по мере своих сил и возможностей дать мне максимум.

Почему-то всегда непросто говорить слова благодарности, хоть это, казалось бы, так естественно и обыденно, поэтому пишу здесь, если вдруг в жизни я мало это говорю.

До новых встреч во второй половине сезона. Я сделаю всё, чтобы вернуться сильнее. И да, всех с наступающим Новым годом! Увидимся с вами на новогодних шоу, где я, надеюсь, смогу подарить вам капельку этого прекрасного и праздничного настроения!» — написал Игнатов в своём телеграм-канале.

