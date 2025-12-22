Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина дала оценку выступлению Гуменника и Петросян на ЧР-2026

Роднина дала оценку выступлению Гуменника и Петросян на ЧР-2026
Аделия Петросян
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на ЧР-2026. Оба спортсмена завоевали золото на турнире в Санкт-Петербурге.

«Говоря о выступлении Петросян, не нужно забывать, что фигурное катание — многоборье. Откатать обе программы на высочайшем уровне достаточно сложно. До чемпионата России я опасалась и за Петра, и за Аделию. Они были вынуждены выйти на топ-уровень уже с сентября. Это непросто и для спортсменов, и для их тренеров.

У Петросян и Гуменника впереди Олимпиада. Мы смотрим на них с перспективой их выступления там. У Петра были недочёты, но видно, что всё контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические. Конечно, перед Олимпиадой все будут переживать за результат. Мы ведь болеем за Аделию, а в спорте ничего не проходит по накатанной. Олимпийские игры — совершенно другие соревнования. По своему опыту могу сказать, что с ними ничто не может сравниться. Очень многое можно предусмотреть, но определённые моменты случаются. Главное — сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочёты», — приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
«Абсолютно логичное распределение мест». Бестемьянова — об итогах ЧР-2026 у мужчин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android